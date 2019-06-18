TÜBİTAK’tan KOBİ’lere 750 bin lira hibe | Ekonomi Haberleri

TÜBİTAK, KOBİ’lerin yeni pazarlara açılması için 750 bin liraya kadar hibe destek verecek.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine TÜBİTAK, KOBİ’lerin rekabet koşullarına uyum sağlaması, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti yapmaya teşvik edilmesi ve elde edilen çıktıların ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla yürütülecek faaliyetlere mentorluk desteği verecek. Projeyle firmaların ciroda artış yakalaması, mevcut pazar payında artış sağlanması, yeni pazarlara giriş imkanının yaratılması ve satışlarda artış gösterilmesi hedefleniyor. Ayrıca KOBİ’lerin mentorluk hizmetiyle rekabet koşullarına uyum konusundaki farkındalıklarını artırması ve değişim sürecinde karşılaştıkları sorunları daha kolay çözmeleri öngörülüyor.

Proje sonucunda oluşturulacak arayüzlerle KOBİ’lere mentorluk hizmeti verilmesi amaçlanıyor. Mentorluk hizmetiyle “alanında karşısındakinden daha fazla bilgi ve deneyimi olan ve bu özelliğinden faydalandırmayı bilen ve isteyen kişilerin deneyim ve birikimlerini KOBİ’lere aktararak yenilik yönetimi ve ticarileştirme süreçlerinde rehberlik etmelerine” olanak tanınacak.

16 TEMMUZ’A KADAR

16 Temmuz’a kadar başvuruların alınacağı proje kapsamında desteklenmeye hak kazanan arayüzler 1 Ekim itibariyle mentorluk faaliyetlerine başlayacak. Yüzde 100 hibe şeklinde verilecek desteğin proje bütçesinin üst sınırı 750 bin lira olarak belirlendi. Desteklenen gider kalemleri; personel giderleri, hizmet alımları ve genel giderler olarak tespit edilirken, KOBİ’lere verilecek mentorluk hizmeti en fazla brüt 400 TL/saat üzerinden desteklenecek. Dönemsel destek tutarının en fazla yüzde 15’i kadar genel gider desteği verilecek. Proje destek süresi, ilk 6 ay eşleştirme; son 18 ay uygulama olacak şekilde en fazla 24 ay olacak. Projeler altışar aylık dönemlerle izlenerek değerlendirmeye alınacak.

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