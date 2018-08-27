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Piyasalarda 'Powell' etkisi sürüyor

27.08.2018 - 09:43
Piyasalarda 'Powell' etkisi sürüyor

Fed Başkanı Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamaların yatırımcılar tarafından güvercin olarak değerlendirilmesinin ardından piyasalar pozitif bir seyir izliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole’da düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada "Fed'in faiz artırımında hızlı davranması durumunda ekonomik büyüme sınırlanabilir, ancak yavaş davranması durumunda ise ekonomi aşırı ısınabilir. Federal Açık Piyasa Komitesi, faiz oranlarını kademeli olarak artırmada bu iki riski ciddiyetle ele alıyor." yorumunu yaptı.

Ayrıca geçen hafta içinde yayımlanan Fed’in toplantı tutanaklarına göre üyelerin çoğu, verilerin görünümü desteklemeye devam etmesinin faiz adımı için uygun olacağını ve "yakın zamanda" faiz artışının olası olduğunu bildirdi. Buna karşın, Fed yetkilileri ticaret savaşlarının güçlü ekonomi için en büyük tehdidi oluşturduğuna vurgu yaparken, uluslararası ticaret geriliminde artış olursa kademeli faiz artışlarına ara verilebileceği ifade edildi.

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Bu gelişmeler, Fed'in faiz artırımlarına ilişkin daha güvercin bir tutum sergileyebileceği beklentilerini artırırken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Cuma günü ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,86 değer kazandı, dolar endeksi ise yüzde 0,54 azalışla 95,1'e geriledi.

Avrupa borsalarında da alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, avrodaki değerlenme pay piyasalarındaki yükselişi sınırladı. Avro/dolar paritesi, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,7 yükselişle 1,1622'ye çıkarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,19 değer kazandı.

Geçen hafta pay piyasalarında etkili olan alış ağırlıklı seyir, Asya piyasalarıyla yeni haftaya da taşındı. Bugün kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 yükseliş kaydetti.

Yurt içi piyasaların uzun bayram tatili sonrasında yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor. Bayram öncesi son işlem gününde 6,25 seviyelerinde seyreden dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,00 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde çarşamba günü açıklanacak dış ticaret dengesi ve ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise yine çarşamba günü ABD'nin büyüme rakamlarının haftanın öne çıkan verileri olduğunu belirterek, BIST 100 endeksinde 90.000 puanın üzerinde kalındığı sürece 94.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti. Dolar/TL'de ise 5,96'nın destek konumuna geldiğini söyleyen analistler, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini dile getirdi. 

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.00 Almanya, ağustos ayı Ifo endeksleri 
14.30 Türkiye, ağustos ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı 
15.30 ABD, temmuz ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi 


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