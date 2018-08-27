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Petrol fiyatları 75 doların üzerinde

27.08.2018 - 09:37
Petrol fiyatları 75 doların üzerinde

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 75,75 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 74,74 dolardan güne başlayan ve 76,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,59 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,21'lik artışla 75,75 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,62 dolardan alıcı buldu.

Brent ve WTI ham petrol fiyatlarında ABD petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüş nedeniyle geçen hafta yukarı yönlü hareketlenme yaşandı. Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un cuma günü yayımladığı haftalık verilere göre, 18-24 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 9 adet düşüş görüldü.

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Uzmanlar, ABD'de yaz sezonunda benzin ve motorin tüketimindeki artışın da talebi yükselterek petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, ABD'de petrol rafinerilerinin yıllık bakım döneminin yaklaştığına dikkati çeken uzmanlar, bunun da ilerleyen haftalarda arzda düşüş yaratarak fiyatların daha da yükselmesine neden olabileceğini vurguladı.

Küresel ticaret gerilimlerinin özellikle Asya'da talep büyümesi görünümünü zedelemesi ve ABD ile İran arasındaki yaptırım geriliminin yarattığı endişe, ham petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrini baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 76,22 ile 76,30 dolar aralığının direnç, 76,06 ile 76,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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