Piyasalara göre Merkez’in faiz arttırması gerekiyor ama... | Piyasa Haberleri

Piyasalar enflasyon oranları baz alındığında Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantısında tekrar faiz arttırması gerektiği görüşünü savunuyor. Buna rağmen 25 Ekim’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz artışı kararı çıkmasını bekleyen piyasa oyuncusu sayısı ise çok az.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam'ın bugünkü yazısı...

Hükümetin 2 aylığına fiyatlarda yüzde 10 indirim kampanyasına rağmen, Ekim ayında yıllık enflasyonun yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Geçen yılın Ekim ayındaki yüzde 2’lik rakam bu konuda baz olacak.

Fiyat indirimlerinin ancak bir bölümünün bu ayın enflasyonuna etki edeceği, daha önceki artışlar nedeniyle bu ayın enflasyonunun yüzde 2’nin üzerinde çıkacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla yıllık fiyat artış oranlarındaki artışın, az da olsa, devam etmesi bekleniyor.

Mevcut oranlara bakarak ve ileride fiyat artışlarının tekrar hızlanacağını göz önüne alarak, enflasyonla mücadele için Merkez’in faiz artışlarına devam etmesi gerektiği görüşü hakim. Buna karşılık Merkez Bankası’nın faiz artışlarına devam etmesi ise çok küçük bir ihtimal olarak görülüyor.

13 Eylül’deki toplantısında 6.25’lik faiz artışı ve yılbaşından bu yana toplam faiz artışlarının yüzde 11’i bulması, piyasaların yeni faiz beklentisini azaltan unsurlar. Merkez Bankası’nın bu koşullar altında siyasi kaygıları aşamayacağı tahmin ediliyor.

Kredilerde meydana gelen düşüş de faiz artışını, seçim öncesi siyasi kaygılar nedeniyle zorlaştıran önemli bir unsur oluyor. Bu arada geçtiğimiz hafta düşen kurlar da yine gerekli faiz artışını zorlaştıran bir unsur olarak gözüküyor.

Piyasa analistleri kurların bu kadar inmiş olması ve bunun PPK toplantısı tarihine kadar devam etmesi halinde, Merkez Bankası’nın yeni faiz artışına ihtiyaç duymayacağını belirtiyorlar.

6.25’lik faiz artışı ardından Rahip Brunson’un serbest bırakılması ardından ABD ile karşılıklı verilen olumlu demeçlerin, uluslararası piyasadaki gelişmelerle birlikte geçen hafta TL’nin ciddi oranda değer kazanmasına yol açtığı görüşündeler.

Bir bankacı, geri gelmiş olsa da hala kurların yüksek olduğunu kaydederken, Merkez’in faiz artışına gitmesi halinde kurlar daha da aşağı, 5 TL’lere doğru geri geleceğini ama bunu beklemediğini söyledi.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Piyasa oyuncularının hemen hepsi, yükselen enflasyonla hükümetin yaptığı gibi kontroller ve kampanyalarla mücadele edilmesinin işe yaramayacağı görüşünde. Bir süre fiyatlardaki aşırı artış bu yolla önlenmiş gibi gözükse de, bunun kalıcı olamayacağını söylüyorlar. Toptan eşya fiyatları ve tüketici fiyatları arasındaki büyük farkın gecikmeli olsa da yakınlaşacağı konusunda hemfikirler.

Dolayısıyla enflasyonla ciddi mücadelenin ancak parasal sıkılaştırmanın devam etmesi ve faiz artışıyla olabileceğini belirtiyorlar. Bir bankacı kurların geldiği noktada, biraz daha aşağı getirilip, bu seviyelerde uzun süre kalması halinde istikrarın yeniden kazanılabileceği görüşünü belirtti.

Bunun aynı zamanda önümüzdeki yılda yoğunlaşması beklenen şirketlerdeki batma eğilimini azaltacağını, dolayısıyla bankaların bu nedenle ihtiyaç duyacağı ek sermaye miktarını da azaltacağı beklentilerini dile getirdi.

Dolayısıyla teknik olarak bakıldığında, “ekonominin biraz daha yavaşlamasına neden olsa da, faiz artışlarının devam edip, daha sonra toparlanmanın hedeflenmesi”tercihinin daha doğru olacağı dile getiriliyor. Aksi takdirde kurların bu seviyelerde istikrar kazanmasının bile güçlüğüne dikkat çekiliyor.

Özetle; alınacak faiz kararı, aynı zamanda Hükümetin ekonomide istikrar için artık gerekeni yapıp yapmayacağının da göstergesi olarak görülecek.

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