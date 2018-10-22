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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

22.10.2018 - 10:35 | Son Güncelleme :
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 10.14 artış gösterdi.

 

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 10,14, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 59,58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,04 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,44 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 10,52, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 10,14 artış gerçekleşti.

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AYLIK EN FAZLA ARTIŞ MOTORLU KARA TAŞITLARI, TREYLER (RÖMORK) VE YARI TREYLER (YARI RÖMORK) ÜRÜNLERİNDE

Eylülde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 12,95 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), yüzde 12,62 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri ve yüzde 11,98 ile tütün ürünleri sektöründe gerçekleşti.

Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 6,48, metal cevherler yüzde 6,84, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 8 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre eylülde en fazla aylık artış sermaye mallarında ve en fazla yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.

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