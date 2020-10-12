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Piyasalar yeni haftada bunlara odaklanacak

12.10.2020 - 09:15 | Son Güncelleme :
Piyasalar yeni haftada bunlara odaklanacak | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, geçen haftaki pozitif görünümün ardından yeni haftada yoğun haber ve veri gündemine odaklanırken, yurt içinde bugün açıklanacak ödemeler dengesi ve iş gücü istatistikleri takip edilecek.

Geçen hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığına ilişkin olumlu gelişmeler ve merkez bankalarının ilave destek mesajları piyasalarda risk iştahını artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinin toparlanması için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu belirtirken, Fed'in toplantı tutanaklarında da ilave mali desteğin sağlanmaması halinde toparlanma hızının tehlikeye girebileceği vurgulandı. Öte yandan, ECB yetkilileri, faiz oranlarını negatif bölgede daha da düşürmek dahil, enflasyonun hedeflenen patikada ilerlemesi için ellerindeki tüm araçları kullanmaya hazır oldukları mesajını verdi.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimlere dair gelişmelerin de takip edildiği geçen hafta, teşvik paketine yönelik haber akışı piyasalara yön veren temel unsurlardan oldu. Trump'ın teşvik paketi müzakerelerini 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine kadar durdurduğunu açıklamasının ardından cuma günü Beyaz Saray yönetiminin 1,8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığı yaptığı basına yansıdı.

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Söz konusu gelişmelerle cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,57, S&P 500 endeksi yüzde 0,89 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 yükseldi. Endekslerin geçen haftaki değer kazanımı ise yüzde 2'yi aştı. Dolar endeksi, geçen hafta 93,0-93,9 dar bandında hareket etmesinin ardından yeni haftaya da 93,05 ile yatay başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri, cuma günü yüzde 0,799 ile yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,779 seviyelerinde hareket ediyor.

Geçen hafta Almanya, İtalya ve Fransa'da sanayi üretim verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın teşvik ve genişlemeci hamlelerin devamına ilişkin beklentiler Avrupa tarafında pay piyasalarını destekledi. Haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 yükseliş kaydetti. Geçen hafta 1,17 seviyelerinden yükselişe geçerek 1,1833'e kadar çıkan avro/dolar paritesi, bugün 1,1820 seviyelerinde bulunuyor.

Asya tarafında yeni haftanın alış ağırlıklı bir seyirle başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükseliş kaydetti. Japonya'da ise Üretici Fiyat Endeksi'nin eylülde yıllık yüzde 0,8 azalarak beklentilerin altında kalmasına karşın çekirdek makine siparişleri düşüş öngörülerinin aksine ağustosta yıllık yüzde 6,4 yükseldi. Veri sonrası Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesinin ihracatçı şirket hisselerine satış getirmesiyle Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,32 değer kazanarak 1.165,70 puandan kapandı. Endeksin geçen haftaki kazancı ise yüzde 1,8 düzeyinde gerçekleşti. Geçen hafta 7,72-7,96 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bugün 7,88 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, Kovid-19 aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise ödemeler dengesi ve iş gücü istatistiklerinin izleneceğini bildirdi.

Bu hafta ABD, Almanya ve Çin'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3,9 milyar dolar açık vereceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 28,6 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı iş gücü istatistikleri
10.00 Türkiye, ağustos ayı ödemeler dengesi istatistikleri


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