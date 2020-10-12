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Trump, seçim mitingi gezilerine hazırlanıyor

12.10.2020 - 09:07
Trump, seçim mitingi gezilerine hazırlanıyor | Ekonomi Haberleri

Koronavirüsü atlattığını açıklayan ABD Başkanı Trump, seçim mitingi gezilerine hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsten tamamen iyileştiğini ve diğer insanlara virüs bulaştırma riski taşımadığını belirtirken, 3 Kasım'daki seçimler öncesi mitinglere de hazırlık yapmaya başladı.

Trump'ın doktoru Cumartesi günü yaptığı açıklamada, test sonuçlarına göre Trump'ın artık virüsü bulaştırma riskinin bulunmadığını ifade etmişti. Ancak doktor Trump'ın koronavirüs testinin negatif çıkıp çıkmadığına dair bir bilgi paylaşmadı.

Trump Pazar günü Fox News'a yaptığı açıklamada, "En zor, en yüksek standartlardaki testi geçtim. Çok iyi durumdayım" dedi.

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Seçim anketlerine göre Demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde bulunan Trump, kaybettiği bir haftadan fazla süre sonrasında seçim mitinglerine kaldığı yerden devam etmek istiyor. Trump, ilk iş olarak bugün kilit seçim bölgesi olan Florida'ya gitmeyi, Salı ve Çarşamba günleriyse sırasıyla Pensilvanya ve Iowa'da miting yapmayı planlıyor.

Trump ayrıca dün Twitter'dan yaptığı açıklamada herhangi bir kanıt göstermeden virüse karşı bağışıklık kazandığını da söylerken, Twitter bu açıklamayı COVID-19'la ilgili yanıltıcı bilgi paylaşmama kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle bir uyarı ile yayımladı.


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