Piyasalar 'Trump'ın krizleri' ile sert dalgalandı

ABD Başkanı Donald Trump’ı çevreleyen krizler, küresel hisse senedi ve döviz piyasalarında sert dalgalanmalar yaşanmasına yol açtı.

Beyaz Saray'da dördüncü ayını dolduracak Trump yönetiminin sık sık skandal iddialarla gündeme gelmesi, küresel finans piyasalarını etkisi altına aldı. Trump’ın geçen hafta, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin görevine son verdikten sonra Rus diplomatlara Oval Ofis’te DEAŞ hakkında gizli bilgileri açıkladığına yönelik iddialar gündemi hala meşgul ediyor.

Beyaz Saray yetkilileri ve Trump’ın bu konularda farklı açıklamalarda bulunması, krizin derinleşmesine neden olurken dün ortaya çıkan bir başka iddia artçı deprem etkisi yarattı.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Başkan Trump, FBI Direktörü Comey'den eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı durdurmasını istedi.

ABD Başkanı’nın yasal bir soruşturmaya bu şekilde müdahale etmesini “adaletin engellenmesi” olarak değerlendiren bazı politikacılar ve hukuk uzmanlarının, Kongre’ye Trump’ı "azletme" sürecini başlatması için çağrıda bulunması piyasalarda paniğe yol açtı.

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HİSSE SENETLERİNDE BÜYÜK KAYIPLAR YAŞANDI

Trump’ın Comey’den eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkında yürütülen soruşturmayı durdurmasını istediğine yönelik haberlerin dün hızla yayılmasını takiben, Asya borsaları güne düşüşle başladı.

Avustralya, Japonya, Çin ve Hong Kong borsalarında yaşanan kayıplar, Avrupa piyasalarıyla devam etti.

Avrupa borsalarında, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,20 değer kaybederken İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,31, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,79, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,63, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,35 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 geriledi.

New York borsasında ise TSİ 21.10 itibarıyla Dow Jones Endeksi yüzde 1,37, Standard and Poor’s Endeksi yüzde 1,34 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,90 düşüşle işlem gördü.

DOLAR BAŞLICA RAKİPLERİNE KARŞI GERİLEDİ

Bununla birlikte, döviz piyasaları da Trump yönetimini çevreleyen krizlerden etkilenmeye devam ediyor. Dün kapanışı 1,1083’ten yapan avro/dolar paritesi, TSİ 21.10 itibarıyla yüzde 0,6 kazançla 1,1152’e yükseldi. Dolar/yen paritesi ise dünkü kapanışa kıyasla yüzde 1,8 değer kaybederek 111,04’e geriledi. Dolar/TL paritesi yüzde 0,6 civarında kazançla 3,5612 seviyelerinden işlem görüyor.

Diğer taraftan, altının onsu yüzde 2’ye yakın artışla 1,236 dolardan 1,260 dolara kadar yükselirken 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi yüzde 2,33’ten yüzde 2,22’ye indi.

FED’İN FAİZ ARTIŞINA YÖNELİK BEKLENTİLER DE GERİLEDİ

Küresel yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek toplantısında faiz artırmasına yönelik beklentiler de piyasalardaki dalgalanmadan etkilendi.

CME Group'un vadeli işlemlere dayanarak belirlediği verilere göre, Fed'in haziranda faiz artırmasına verilen olasılık, Trump yönetiminin geleceğine yönelik endişelerin artmasıyla yüzde 90’lardan yüzde 65’in altına geriledi.