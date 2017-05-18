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Tüketici güveni mayısta yükseldi

18.05.2017 - 10:14

Tüketici Güven Endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında arttı.

Tüketici güven endeksi Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 2.1 artışla 72.8'e yükseldi. Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks bu yılın en düşük seviyesini 65.7 ile Şubat ayında gördükten sonra yukarı yönlü bir seyir izliyor.

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Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.


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