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Piyasalar 'teşvik' belirsizlikleriyle karışık! Bunlar takip edilecek

07.10.2020 - 09:15 | Son Güncelleme :
Piyasalar 'teşvik' belirsizlikleriyle karışık! Bunlar takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni teşvik paketi ile ilgili çalışmaları seçim sonrasına bıraktığını açıklamasının ardından artan belirsizlikle karışık bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "teşvik paketi"ne yönelik müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine kadar durdurdu.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve bunun Kovid-19'la hiçbir alakası olmadığını belirterek, "1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratların taleplerini reddettiğini kaydeden Trump, "Temsilcilerime, seçimden sonraya kadar müzakereleri durdurma talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz çalışkan Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
Geçen hafta teşvik paketine ilişkin iyimserliği fiyatlayan New York borsası, açıklama sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Dow Jones endeksi yüzde 1,34, S&P 500 endeksi yüzde 1,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,57 düştü.

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Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün yaptığı konuşmada, piyasalara yeni bir sinyal vermezken, ABD ekonomisinin toparlanması için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu yineledi.

Dolar endeksi, ABD'deki bu gelişmelerin risk algısını artırmasıyla yükselişe geçerek günü yüzde 0,5 artışla 93,8'den tamamlarken, altının ons fiyatı dolardaki değerlenme ve azalan teşvik beklentileri ile yüzde 1,9 azalarak 1.878 dolara indi.

Avrupa tarafında, ABD borsalarındaki düşüşün başlaması öncesinde kapanan borsalarda alıcılı bir seyir izlendi. Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve bölgesel de olsa tedbirlerin tekrar gündeme gelmesine kaşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 yükseldi.

Bugün Çin'de devam eden resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 geriledi, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,6 değer kazandı.

Yurt içinde, dün gün içinde 1.170 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 1.153,71 puandan tamamladı. Dün 7,7994'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,7881 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında 1.120 desteğinin, üzerinde ise 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getirileri
10.30 İngiltere, eylül ayı konut fiyat endeksi
21.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları


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