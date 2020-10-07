Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 7 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.87 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.26 TL seviyelerinde bulunuyor.

Şenay Zeren

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.79 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.72 TL seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.7815 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8783 TL seviyesini görürken; saat 14.00 itibarıyla 7.8727 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.2676 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.2658 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.1350 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.07 oranında yükselişle 93.80 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1761 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.47 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.90 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olurken; yurt dışında İngiltere'de konut fiyat endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları takip edilecek. Gündemin odağında ise, ABD teşvik paketi, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışları olacak.

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