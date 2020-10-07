‹ Önceki Haber Piyasalar 'teşvik' belirsizlikleriyle karışık! Bunlar takip edilecek Piyasalar 'teşvik' belirsizlikleriyle karışık! Bunlar takip edilecek Sonraki Haber › Borsa İstanbul düşüşte Borsa İstanbul düşüşte

Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 7 Ekim dolar fiyatları

07.10.2020 - 09:59 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 7 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.87 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.26 TL seviyelerinde bulunuyor.

Şenay Zeren

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.79 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.72 TL seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.7815 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8783 TL seviyesini görürken; saat 14.00 itibarıyla 7.8727 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.2676 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.2658 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.1350 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.07 oranında yükselişle 93.80 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1761 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.47 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.90 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olurken; yurt dışında İngiltere'de konut fiyat endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları takip edilecek. Gündemin odağında ise, ABD teşvik paketi, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışları olacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.152 Değişim: -0,11% Hacim : 17.334 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.147 07.10.2020 Yüksek 1.157
Açılış: 1.150
7,8825 Değişim: 0,01%
Düşük 7,8628 08.10.2020 Yüksek 7,8865
Açılış: 7,8818
9,2843 Değişim: 0,09%
Düşük 9,2582 08.10.2020 Yüksek 9,2933
Açılış: 9,2764
478,26 Değişim: -0,06%
Düşük 477,18 08.10.2020 Yüksek 478,86
Açılış: 478,56
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.