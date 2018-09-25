Piyasalar liderlerin konuşmalarını bekliyor

Birleşmiş Milletler, 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için New York'ta bulunan ülke liderlerinin, yaptıkları ikili görüşmeler ve konuşmalar küresel piyasaların odağında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında bazı ikili görüşmeler gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün BM Genel Kurulu'na hitap edecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın Genel Kurul konuşması ve görüşmeleri de yatırımcılar tarafından takip edilirken, ABD-Çin ticaret savaşında atılan son adımların ardından konuyla ilgili gelişmeler ve İran yaptırımları ile ilgili açıklamalar piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Analistler, liderlerden gelecek açıklamaların küresel risk iştahını doğrudan etkileyebileceğini belirterek, bugün başlayan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının yarın açıklanacak kararlarının da beklendiğini kaydetti.

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ABD'de dün pay piyasalarında kar satışlarının etkili olduğu görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,68 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yatay seyretti. Fed'in politika faizini yarın 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, buna bağlı olarak ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükseliş eğilimini sürdürdü ve yüzde 3,10 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) eylül ayı Almanya İş Anketi sonuçlarına göre, sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Güven Endeksi, ağustostaki 103,9 puandan 103,7 puana geriledi. Almanya'da dün DAX endeksi yüzde 0,64, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Resmi tatil dolayısıyla dün kapalı olan Japonya ve Çin piyasaları haftaya bugün başlarken, Hong Kong piyasası bugün kapalı olacak. Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kazandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,8 geriledi.

Yurt içinde, dün döviz kurlarında düşüş ve borsadaki yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü. BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,59 değer kazanarak 99.547 puanla yaklaşık 4 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Günü yüzde 2,15 azalışla 6,1511'den tamamlayan dolar/TL de bugün bankalararası piyasanın açılışında düşüş eğilimini sürdürerek 6,1220'ye kadar geriledi.

Analistler, BM Genel Kurulu'ndan gelecek haberler ve ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç, 98.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD eylül ayı Richmond Fed imalat endeksi

17.00 ABD, eylül ayı tüketici güven endeksi