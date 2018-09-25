SPK'dan Vakıfbank'a onay
Vakıfbank'ın 5 milyar TL ihraç tavanlı sermaye benzeri borçlanma aracı başvurusu SPK tarafından onaylandı.
Vakıfbank ilave ana sermaye hesaplamasına dâhil edilebilecek nitelikte yurtiçinde toplam 5 milyar TL tutarındaki ihraç tavanlı sermaye benzeri tahvillere ilişkin yapılan ihraç başvurusunun SPK tarafından onaylandığını duyurdu.
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