Piyasalar ikinci yarıyılı fiyatlıyor | Piyasa Haberleri

Finansal piyasalarda neler oluyor, önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor olabilir, dış trend nasıl devam edecek, petrol fiyatları orta vadede nasıl hareket eder? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası bu podcast'te...

bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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