‹ Önceki Haber Piyasalar ikinci yarıyılı fiyatlıyor Piyasalar ikinci yarıyılı fiyatlıyor Sonraki Haber › Ticaret Bakanlığı uyardı! Kart sahipleri dikkat Ticaret Bakanlığı uyardı! Kart sahipleri dikkat

Pegasus'tan yeni sefer iptalleri

13.04.2020 - 16:01
Pegasus'tan yeni sefer iptalleri | Ekonomi Haberleri

Pegasus Havayolları 1-15 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki tüm uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda  01.05.2020 tarihinden 15.05.2020 tarihine kadar tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden  Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet  işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

Ücretsiz Açığa Alma:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi  flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla  yapabilirsiniz.

- Biletinizi açığa almak ücretsizdir.
- Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.
- Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2  ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.
 Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz  yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet  farkı alınmayacaktır.

Ücretsiz Değişiklik:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak  gerçekleştirebilirsiniz.

- 26 mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı  ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla degisiklik  yapabilirsiniz.

- 26 mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal  olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle  arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.

Ücretsiz İade:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz iade işleminizi sadece 0  (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak  gerçekleştirebilirsiniz.

- 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden  Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için iade  ödemenizi karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra  alabilirsiniz."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.003 Değişim: 1,66% Hacim : 5.210 Mio.TL Son veri saati : 12:31
Düşük 97.491 14.04.2020 Yüksek 98.074
Açılış: 97.491
6,7713 Değişim: 0,01%
Düşük 6,7646 14.04.2020 Yüksek 6,7965
Açılış: 6,7707
7,4097 Değişim: 0,36%
Düşük 7,3720 14.04.2020 Yüksek 7,4322
Açılış: 7,3831
374,27 Değişim: 0,34%
Düşük 372,64 14.04.2020 Yüksek 376,60
Açılış: 373,00
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.