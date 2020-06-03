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Piyasalar ECB toplantısını takip edecek! İşte ana gündem

03.06.2020 - 11:22
Piyasalar ECB toplantısını takip edecek! İşte ana gündem | Piyasa Haberleri

Piyasalar, yarın gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında ekonomiyi destekleyecek kararlar alınmasının devam etmesini beklerken, toplantının ana gündemi Pandemi Acil Varlık Alım Programı olacak. Toplantıda, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda 250-500 milyar Euro civarında bir artış olması bekleniyor.

Ekonomistler, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda güncellemeye gidileceğini ve mevduat faizinde de indirim olabileceğini belirterek, bankanın tutanaklarda buna değindiğini söyledi.

ECB'nin nisan ayı para politikası toplantı tutanaklarında, eğer ekonomik veriler bankanın, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı genişletmesini gerektiriyorsa bunu en erken haziran ayında başlayabileceği belirtilmişti.

Banka, bundan önceki toplantısında, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bırakmıştı.

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"PANDEMİ ACİL VARLIK ALIM PROGRAMI'NDA GÜNCELLEMEYE GİDİLECEK"

Rabobank ECB ve Euro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ECB'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda da 250 milyar Euro'luk artış yapabileceğini söyledi.

Groot, ECB'nin mevduat faizinde 10 baz puanlık indirime gidebileceğini, bundan sonra da mevduat faizinin yüzde eksi 0,70'e çekilebileceğini söyledi.

ECB'nin, tutanaklarında, haziran toplantısında Pandemi Acil Varlık Alım Programı hakkında daha fazla bilgi vereceği açıklamasında bulunduğunu anımsatan Groot, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda güncellemeye gidileceğini kaydetti.

Groot, bankanın, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 2022'den önce bitirmeyeceği öngörüsünde bulundu.

ECB'nin, Varlık Alım Programı'nın kompozisyonunda herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini belirterek, varlık alımına farklı bir varlık sınıfının eklenmeyeceğini söyledi.

"ECB, PANDEMİ ACİL VARLIK ALIM PROGRAMI'NI 2021'İN ORTASINA KADAR SÜRDÜREBİLİR"

Berenberg Ekonomisti Florian Hense de ECB'nin, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 500 milyar Euro artırabileceği öngörüsünde bulundu.

Hense, ekonominin yavaş bir şekilde normale döneceğini ve hükümetlerin finansal ihtiyaçlarının 2020'nin ötesinde de yüksek seviyede olacağını belirterek, ECB'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 2021'in ortasına kadar sürdürebileceğini kaydetti.

Hense, ECB'nin, mevduat faiz oranını yüzde eksi 0,5'ten aşağıya çekmeyeceği öngörüsünde bulundu.

"PARA POLİTİKASINDA DAHA FAZLA GENİŞLEMEYE GİDEBİLİR"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert ise ECB'nin, yarınki toplantısında, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı genişletebileceğini söyledi.

Bankanın para politikasında daha fazla genişlemeye gidebileceği öngörüsünde bulunan Schubert, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda 500 milyar Euro'luk bir artış olabileceğini aktardı.


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