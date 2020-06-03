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Alman otomotiv sektöründe kötümserlik sürüyor

03.06.2020 - 11:42
Alman otomotiv sektöründe kötümserlik sürüyor | Ekonomi Haberleri

Almanya'da otomotiv sektörünün iş durumu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mayısta kötümser kalmaya devam etti.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, nisan ayında eksi 87,2 olan Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, mayısta 2,8 puan artarak eksi 84,4 puana yükseldi.

Ankete göre, sektörün ihracat beklentileri eksi 65,3'ten eksi 9,8 puana yükseldi. Sektörün stok mevcut endeksi de 40,8 puandan 42,5 puana çıktı.

Almanya'da otomotiv sektörünün gelecek aylara ilişkin iş beklentileri eksi 44,4 puandan eksi 13,4 puana yükseldi.

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Ankete ilişkin açıklamada, "Almanya’nın otomotiv endüstrisi kötümser kalmaya devam ediyor." ifadesi kullanılarak, otomotiv üreticilerinin mevcut iş koşulları hakkında 2009 küresel finansal krizinde olduğundan daha fazla rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Finansal krizin yaşandığı Nisan 2009'da Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi eksi 82,9 puana gerilemişti.

Alman medyasına göre ise Alman hükümeti, otomotiv sektörüne canlılık kazandırmak için hane halkı için satın alma teşviklerini masaya yatırıyor.


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