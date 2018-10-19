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Piyasalar bunları takip edecek

19.10.2018 - 09:21
Piyasalar bunları takip edecek | Piyasa Haberleri

Bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Euro Bölgesi cari denge ve ABD'de 2’nci el konut satışları verileri takip edilecek.

Küresel piyasalar azalan risk iştahı ile negatif bir seyir izlerken, bugün Çin' de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin altında kalması ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği de azalttı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önceki gün yayımlanan toplantı tutanaklarının faiz artırımına ilişkin beklentileri yükseltmesi sonrası küresel piyasalarda azalan risk iştahı son iki işlem gününde pay piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlemesine neden oldu. Avrupa Birliği liderler zirvesinden Brexit ile ilgili somut bir açıklama gelmemesi ve İtalya'ya ilişkin endişeler satışları beslerken, bugün Çin'de açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 6,5 ile beklentilerin altında kalması da ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği törpüledi.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının 210 bine gerilemesine karşın azalan küresel risk iştahı ile Dow Jones endeksi yüzde 1,27, S&P 500 endeksi yüzde 1,44 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,06 değer kaybetti.

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Avrupa tarafında da pay piyasalarındaki satış ağırlıklı seyrin devam ettiği görüldü. AB liderler zirvesi dün sona ererken, AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, "İtalya'nın bütçesi diğer ülkelerle aynı biçimde değerlendirilecek. Burada İtalyan hükümetinden ilave bilgiler isteyebileceğimiz 5-6 husus var" ifadelerini kullandı.

Junker, Brexit müzakerelerinde yeterli ilerleme sağlanamadığına dikkati çekerek, Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in görüşmelerde yeterli ilerleme kaydedildiğini aktarması durumunda yeni bir zirve düzenlemeye hazır olduğunu söyledi. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,39 düşüş kaydetti.

Bugün Çin'de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından Çin Merkez Bankası'nın teşviklerini devam ettireceği beklentileri pay piyasalarının pozitif ayrışmasına neden oldu. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 5,5194'le 9 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, azalan küresel risk iştahıyla doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değerlenmesine paralel yükselişe geçti ve günü 5,6355'ten tamamladı. BIST 100 endeksi ise özellikle son dönemde hızlı yükselen banka hisselerinde artan kar satışlarının etkisiyle önceki kapanışa göre yüzde 1,55 azalışla 97.454 puandan kapandı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,61 seviyesine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Euro Bölgesi cari denge ve ABD'de 2’nci el konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 puanın destek, 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı konut satışları 
11.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı cari işlemler dengesi 
17.00 ABD, eylül ayı ikinci el konut satışları 


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