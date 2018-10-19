SPK'dan Ziraat Katılım'a onay | Ekonomi Haberleri

SPK Ziraat Katılım'ın 4 milyar TL tavanlı kira sertifikası ihraç başvurusunu onayladı.

SPK, Ziraat Katılım Varlık Kiralama'nın 4 milyar lira nominal tavanlı kira sertifikası ihraç başvurusunu onayladı. SPK bülteninde yer alan bilgiye göre, Ziraat Katılım Bankası'nın fon kullanıcısı olacağı Yönetim Sözleşmesine ve Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası ihracı, tahsisli/nitelikli yatırımcılara yönelik olacak.