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Piyasalar bu verileri takip edecek

17.11.2020 - 09:24
Piyasalar bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları, tekrar sıkılaştırılan tedbirler, aşı haberleri ve teşvik beklentilerini fiyatlamaya çalışırken, hisse ve sektör bazlı farklılaşmaların derinleşmesi dikkati çekiyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 55 milyonu geçerken, ABD, 11,4 milyon ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Artan Kovid-19 vakaları ülkelerin tekrar sıkı tedbirler uygulamasına neden olurken, teşvik beklentileri ve birbiri ardına gelen aşı haberleri, pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı fiyatlamaların derinleşmesine neden oluyor.

Hizmet, ulaştırma ve finans sektörü hisselerinde alımlar etkisini artırırken, sağlık ve teknoloji gibi sektörlerde ise kar satışlarının daha etkili olduğu görülüyor.

Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından dün de Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili açıklamaları piyasaları destekledi. Moderna, hala süren çalışmalardan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

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Öte yandan, ABD'de dün açıklanan New York Fed imalat sanayi endeksinin beklentilerin altında kalmasına karşın New York Borsasında aşı haberlerinin iyimserliği ile alıcılı bir seyir izlendi.

Boeing hissesinin yüzde 8'i aşan ve enerji devi Chevron Corporation hisselerinin yüzde 7'lik yükselişinin etkisiyle Dow Jones endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, S&P 500 endeksi de rekorlarına devam etti. Dow Jones endeksi, yüzde 1,60, S&P 500 endeksi yüzde 1,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği ve ülkelerin Kovid-19 ile mücadele için sıkılaştırdığı tedbirlere karşın teşvik beklentileri fiyatlanmaya devam etti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,47, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,70 değer kazanırken, avro/dolar paritesi, sınırlı da olsa yükseliş eğilimini sürdürerek 1,1870'e çıktı.

Almanya Merkez Bankası tarafından dün yayımlanan raporda, Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya yönelik ülke ve yurt dışında alınan tedbirler nedeniyle Alman ekonomisinin duraklayacağı veya daralacağı belirtilse de küresel piyasalarda devam eden risk iştahı pay piyasalarının pozitif seyretmesini sağlıyor.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Altın ve petrol fiyatları ise Asya piyasalarında görece sakin bir seyir izliyor.

Yurt içinde, dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.309,98 puanı gören BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artarak kapanış rekorunu da 1.292,99 seviyesine taşıdı.

Banka ve ulaştırma hisselerinin öncülüğünde rekorlara devam eden Borsa İstanbul'da, gün içinde kar satışları gelse de Kovid-19 aşısına ilişkin haberler alımların gücünü korumasını sağladı. Dün 7,7079'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6950 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.310 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.280 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
14.30 Türkiye, eylül ayı konut fiyat endeksi
16.30 ABD, ekim ayı ihracat ve ithalat fiyat endeksi
16.30 ABD, ekim ayı perakende satışlar
17.15 ABD, ekim ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı


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