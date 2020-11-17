‹ Önceki Haber Piyasalar bu verileri takip edecek Piyasalar bu verileri takip edecek Sonraki Haber › Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum

IMF'den 83 ülkeye 165 milyar dolarlık destek

17.11.2020 - 09:33
IMF'den 83 ülkeye 165 milyar dolarlık destek | Ekonomi Haberleri

IMF, 2020 mali yılında 83 ülkeye 165 milyar dolarlık finansal destek sağladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020 yılına ait Yıllık Raporu'nu, "Benzeri Olmayan Bir Yıl" başlığıyla yayımladı. Raporda, küresel ekonominin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle derin bir resesyonla karşı karşıya olduğu anımsatıldı.

Ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin olduğu vurgulanan raporda, ekonomik durgunluk, işsizlik, iklim değişikliği, teknoloji ve otomasyon, dijital para birimlerinin yükselişi, artan eşitsizlik ve borçla dünyanın her yerinden insanın hayatında derin değişikliklerin yaşandığı aktarıldı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Raporda, hükümetlerin salgının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek için "cesur" adımlar attığı hatırlatılarak, yaklaşık 12 trilyon dolarlık mali ve 7,5 trilyon dolarlık parasal eylemin hayata geçirildiği kaydedildi.

Dünyanın karşı karşıya olduğu krize yönelik IMF'nin aldığı önlemlere de değinilen raporda, IMF'nin 2020 mali yılında 49 düşük gelirli ülkeye 16,1 milyar dolarlık imtiyazlı finansman dahil 83 ülkeye 165 milyar dolarlık finansal destek sağladığının bilgisi verildi.

Raporda, 129 ülkenin de ekonomik gözetiminin tamamlandığı da aktarıldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.287 Değişim: -0,47% Hacim : 5.958 Mio.TL Son veri saati : 10:52
Düşük 1.283 17.11.2020 Yüksek 1.293
Açılış: 1.292
7,7210 Değişim: 0,18%
Düşük 7,6843 17.11.2020 Yüksek 7,7446
Açılış: 7,7068
9,1538 Değişim: 0,11%
Düşük 9,1109 17.11.2020 Yüksek 9,1849
Açılış: 9,1437
468,35 Değişim: 0,08%
Düşük 466,13 17.11.2020 Yüksek 470,55
Açılış: 467,98
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.