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Piyasalar bu verileri takip edecek

19.12.2019 - 09:35
Piyasalar bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil süreci ile ilgili gelişmelere odaklanırken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda, Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası dün akşam onaylandı. Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamalarından oluşan iki azil maddesinin oylamalarında tüm Cumhuriyetçi vekiller "hayır" oyu verirken, ilk oylamada 2, ikinci oylamada ise 3 Demokrat vekilin "hayır" oyu vermesi dikkati çekti.

Maddelerin yer aldığı dava dosyası, yargılama ve Trump'ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Senato'ya gönderilecek. Dava kapsamındaki ilk duruşmayı gelecek ay başında yapması beklenen Senato'nun, ay sonuna kadar davayı sonuçlandırması bekleniyor.

Trump'ın azli için davanın, senatörlerin 3'te 2'sinin (67) desteğini alması gerekiyor ancak senatonun yarısından fazlasını Cumhuriyetçi vekiller oluşturuyor. Söz konusu gelişmelerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,10 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 artarak kapanış rekorunu kırdı.

Avrupa tarafında, yarın İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek Brexit oylaması öncesi bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı bekleniyor.

Analistler, genel seçimde Boris Johnson'ın kazandığı zafer sonrası Brexit belirsizliğinin azalmasıyla BoE'nin daha net mesajlar verebileceğini belirterek, faizlerde değişiklik beklenmediğini ifade etti.

Almanya'da dün açıklanan Ifo İş Dünyası Endeksi, beklentilerin üzerinde, 1,2 puan artarak 96,3 puana yükselirken, Avro Bölgesi'nde enflasyon ise tahminler doğrultusunda yıllık yüzde 1'e çıktı. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,49 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,21 yükseldi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,10 olan politika faizinde değişikliğe gitmemesi sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 gerilerken, dolar/yen paritesi yatay seyretti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün 110.000-111.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 110.575 puandan tamamladı. Dün yükseliş eğilimini üst üste 4’üncü işlem gününe taşıyan ve 5,9268'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9270 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise BoE faiz kararının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 108.500 seviyelerinin destek, 111.200 ve 112.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, dolar/TL'de ise 5,9270'in üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,95 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, kasım ayı perakende satışlar
14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti
14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri
15.00 İngiltere, BoE faiz kararı
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
16.30 ABD, Philadelphia Fed imalat endeksi
16.30 ABD, 3. çeyrek cari işlemler dengesi
18.00 ABD, kasım ayı 2. el konut satışları


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