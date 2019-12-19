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Dolar kurunda son durum

19.12.2019 - 09:21
Dolar kurunda son durum | Döviz Haberleri

Dolar fiyatları yeni güne 5.91 TL seviyesinden başlarken, şu dakikalarda 5.92 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 5.59 TL düzeyinde bulunuyor.

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.91 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.92 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.9176 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.9327 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 09.16 itibarıyla 5.9263 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.5985 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7572 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.03 düşüşle 96.93 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1125 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.70 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.11 seviyesinde bulunuyor.

 


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