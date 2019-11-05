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Piyasalar bu verileri takip edecek

05.11.2019 - 09:49
Piyasalar bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması imzalanacağına ilişkin artan iyimserlikle pozitif bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alacak.

ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedildiği ve kısa bir süre içinde anlaşma imzalanabileceği yönündeki haberler pay piyasalarındaki alıcılı seyrin devam etmesini sağladı.

ABD'de dün açıklanan fabrika siparişleri verisindeki gerilemeye karşın ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve genel olarak şirket bilançolarının tahminlerden iyi gelmesi ile New York borsası rekorlara devam etti.

Dow Jones endeksi yüzde 0,42, S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 değer kazanarak kapanış rekorlarını geliştirdi.

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Avrupa tarafında, Brexit'in ertelenmesi ve İngiltere'de erken seçim kararı alınması sonrası haber akışının zayıf olması, pay piyasalarının iç dinamiklere göre hareket etmesini sağlıyor. Artan küresel risk iştahı ile dün Avrupa borsaları pozitif seyrederken, avro/dolar paritesi ise üst üste 5 işlem günü devam eden yükselişini sonlandırarak yüzde 0,4 değer kaybederek 1,1120 seviyesine indi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,35, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,08 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir Asya piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Bugün Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), önceki aya göre düşüş kaydetse de 51,1 ile beklentileri karşılaması sonrası Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 değer kazandı.

Dün kapalı olması nedeniyle bugün alımların daha güçlü olduğu Japonya borsasında ise Nikkei 225 endeksinin yükselişi yüzde 2'ye ulaştı.

Artan ticaret iyimserliği ile petrol fiyatlarının yükselişi ve altının ons fiyatının gerilemesi de dikkati çekti. Brent petrolün varil fiyatı dün cuma gününden beri devam eden yükselişi ile 62,5 doları aşarken, altının ons fiyatı 1.505 dolar seviyesine geriledi.

Yurt içinde, dün açıklanan ekim ayı enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık artışı yüzde 8,55'e gerileyerek yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine işaret etti. Enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesi ile alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 1,65 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 100.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yükselen ve 5,7394'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7250'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, dolar/TL'de ise 5,68-5,75 aralığındaki dalgalanmanın sürebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere ekim ayı hizmet sektörü PMI
13.00 Avro Bölgesi eylül ayı ÜFE
14.30 Türkiye, ekim ayı reel efektif döviz kuru
16.30 ABD, eylül ayı dış ticaret dengesi
17.45 ABD, ekim ayı hizmet sektörü PMI
18.00 ABD, ekim ayı ISM imalat dışı endeks


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