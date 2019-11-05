Yapı Kredi üçüncü çeyrek kârını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Yapı Kredi'nin üçüncü çeyrek solo net kârı net faiz gelirlerindeki gerileme ve ticari zararın etkisiyle yüzde 12.5 geriledi.

Yapı Kredi Bankası'nın üçüncü çeyrek solo net kârı güçlü gelen ücret komisyon gelirlerine karşılık, net faiz gelirlerindeki azalma ve ticari zararın etkisiyle yüzde 12.5 düşüşle 975.8 milyon lira oldu. Bankanın dün akşam KAP'a bildirdiği konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre, üçüncü çeyrekte net faiz gelirleri yüzde 7.6 düşüşle 3.83 milyar lira oldu. Bankanın net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 31.4 artışla 1.28 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi'nin geçen sene 198.1 milyon lira olan ticari kârı ise bu sene üçüncü çeyrekte 761.1 milyon lira ticari zarara dönüştü. Bankanın kredileri de 2018 sonuna göre yüzde 3 artışla 231.7 milyar lira oldu.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Bankanın internet sitesinde yer alan ve dokuz aylık gerçeklemeler ile 2019 hedeflerinin belirtildiği sunuma göre, TL kredilerde yıl sonu için beklenen yüzde 15 büyüme hedefinin ilk dokuz ayda yüzde 7 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Sunuma göre, bankanın 2019 sonu içine yüzde 7'nin altında belirlediği takipteki kredi rasyosu da dokuz ayın sonunda yüzde 6.9 olarak gerçekleşti.

Etiketler