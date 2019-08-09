Piyasalar bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe karışık bir görünümle girerken, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi takip edilecek.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin, taraflardan gelen açıklamalarla şimdilik azalsa da, kur tarafında açılan yeni cephede karşılıklı adım ve açıklamaların piyasalar için risk oluşturmaya devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Dün ABD yönetimi, devlet kurumlarının Çinli şirketler Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision ve Dahua'dan ürün almasını geçici olarak yasaklamasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı da karara yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Çin'de Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin kamu kurumlarının Çinli Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision ve Dahua'dan ürün almasını geçici yasaklama kararını "adil olmayan ve ayrımcı bir hareket olarak" niteleyerek, "Güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyduğumuzu ve kararlılıkla karşı çıktığımızı ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmeler ve Trump'ın güçlü dolardan rahatsızlık duyduğunu ifade etmesi ile piyasa fiyatlamalarında karışık bir görünüm izleniyor. Dolar endeksi 97-98 bandında dengelenmeye çalışırken, pay piyasaları dün açıklanan toptan eşya satışlarının beklentilerin altında kalmasına karşın pozitif seyretti. Dow Jones endeksi yüzde 1,43, S&P 500 endeksi yüzde 1,88 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,24 değer kazandı.

Avrupa tarafında, piyasaları negatif etkileyen gelişmelere Brexit kördüğümünden sonra İtalya'nın siyasi belirsizliği de eklendi. İtalya'da koalisyon ortağı Lig Partisi’nin lideri ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini erken seçim çağrısı yaptı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, erken seçim çağrısı yapan koalisyon ortağı Salvini'yi hükümet krizinin sorumlusu olarak göstererek bu kararının nedenlerini ülkeye ve seçmenlere açıklaması gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelere karşın dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,68, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,31, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,47 yükseliş kaydetti. Analistler, geçen hafta yüzde 5'e yakın değer kaybeden pay piyasalarının bu hafta tepki alımlarıyla yükseldiğini söyledi.

Bugün Japonya'da açıklanan büyüme verisinin 2’nci çeyrekte yüzde 0,4 ile beklentileri aşması sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi, enflasyon verisinin ardından yüzde 0,3 geriledi. Çin'de enflasyon yıllık yüzde 2,8 ile tahminleri aştı.

Yurt içinde, dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da yüzde 1,17 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 99.208 puandan tamamladı. Dün 5,4759 ile 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından günü 5,4759'dan tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4760'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haziran ayı ödemeler dengesi ve TCMB'nin beklenti anketi ile yurt dışında yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 100.600 seviyelerinin direnç, 97.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziran ayı cari işlemler hesabının 376 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, mayısta 151 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 2 milyar 370 milyon dolar olmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı cari işlemler dengesi

11.30 İngiltere, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

11.30 İngiltere, haziran ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi

15.30 ABD, temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi