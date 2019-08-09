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Dolar kurunda son durum

09.08.2019 - 09:05 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda son durum | Döviz Haberleri

Dolar kuru, haftanın son işlem gününde 5.46 TL seviyesine kadar gerilerken, Euro kuru ise en düşük 6.11 TL seviyesini gördü.

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.48 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, haftanın son işlem gününe 5.47 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde 5.4638 TL seviyesini kadar gerilerken, 4 ayın en düşük seviyelerindeki hareketine devam ediyor. Dolar kuru, saat 12.49 itibarıyla 5.5052 TL seviyesinde işlem görürken, 6.1153 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.1699 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise şu dakikalarda 6.6574 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.06 düşüşle 97.37 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1206 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.98 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.22 seviyesinde bulunuyor.


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