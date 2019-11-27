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Piyasalar bu verilere odaklandı

27.11.2019 - 09:40 | Son Güncelleme :
Piyasalar bu verilere odaklandı | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağına ilişkin iyimserlikle pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD'de başta büyüme olmak üzere açıklanacak veriler takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile bir anlaşmaya çok yakın olduklarını açıklamasının ardından piyasalarda iyimserliğin devam ettiği görülüyor. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Trump'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarındaki risk iştahının devam ettiğini belirterek, bugün 3'üncü çeyrek GSYH başta olmak üzere ABD'deki yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti. ABD ekonomisinin 3'üncü çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyümesinin beklendiğini ifade eden analistler, yarın "Şükran Günü" tatiline girecek piyasalarda gelebilecek kar satışlarının karşılanıp karşılanamayacağının endekslerin yönü açısından önemli olacağını vurguladı.

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Avrupa tarafında, bugün Strazburg'da toplanacak olan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, gündemin odağında yer alıyor. Genel Kurul'da yeni Avrupa Birliği Komisyonu oylanacak. Dün Almanya'da açıklanan tüketici güven endeksindeki artışa karşın etkisini artıran kar satışları ile pay piyasalarının yükseliş eğiliminin sınırlandığı görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti.

Bugün Asya borsalarında ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlenirken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 gerileyerek 1.458 dolara indi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün gün içinde kar satışları ile 105.000 puanın altını gören BIST 100 endeksi, bu seviyede güçlenen alımlarla yükselişe geçti. BIST 100 endeksi günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artışla 105.983 puandan tamamlarken, yüzde 0,4 yükselişle 5,7623'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7670 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin gündemin odağında yer aldığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin destek, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.30 ABD, 3. çeyrek GSYH
16.30 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
18.00 ABD, ekim ayı kişisel gelir ve harcamalar
18.00 ABD, ekim ayı bekleyen konut satışları
22.00 ABD, Fed'in Bej Kitap raporu


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