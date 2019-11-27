Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.74 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.76 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7499 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7815 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.10 itibarıyla 5.7799 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3574 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4423 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve kişisel gelirler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolarda 5.7350 TL'nin destek, 5.7820 TL'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.13 yükselişle 98.30 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1004 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.02 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 azalışla 105.750,73 puana geriledi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 232,40 puan azalarak 105.750,73 puana inerken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile metal ana sanayi oldu.

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Analistler, bugün ABD'de 3'üncü çeyrek GSYH başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin destek, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN 271 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 270,6 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 270,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa paralel, 270,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.803 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1.459,7 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu açıklamalarının altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve kişisel gelirler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 131.900 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 131.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan altında, 131.900 seviyesinde dengelendi.

Dün, gün içinde 130.300 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyede güçlenen alımlarla yükselişe geçerek bir önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 132.175 puandan kapandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 3'üncü çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, endeks kontratında 129.800 seviyesinin destek, 134.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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