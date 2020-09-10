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Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

10.09.2020 - 09:51 | Son Güncelleme :
Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından, bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına odaklandı.

ABD'de geçen haftanın ikinci yarısından itibaren etkili olan satıcılı seyrin ardından dün gelen tepki alımları, pay piyasalarının günü yükselişle tamamlamasını sağladı.

Dow Jones endeksi yüzde 1,60, S&P 500 endeksi yüzde 2,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,71 değer kazandı. Bir önceki gün yüzde 20'yi aşkın değer kaybeden elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri dün yüzde 10 artarken, ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 4'ün, Apple ve Amazon'un hisseleri yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

Avrupa tarafında, bugünkü ECB kararları öncesinde borsalarda alıcılı bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi, üst üste 6 işlem günü süren düşüşünü sonlandırarak 1,18'in üzerine çıktı. Yüzde 0,3 artışla 1,1804'ten günü tamamlayan parite, bugün Asya piyasalarında sınırlı da olsa yükseliş eğilimini sürdürerek 1,1827'den işlem görüyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,40 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,39 yükseliş kaydetti.

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ECB, para politikasına ilişkin eylül ayı toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantıda faizlerde değişiklik yapılması beklenmezken, bankanın gündeminde, tahminlerin üzerinde değerlenen avronun olacağı tahmin ediliyor. Karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre çekirdek makine siparişleri yıllık yüzde 16,2 gerilese de düşüşün beklentilerin altında kalması ve dün ABD pay piyasalarındaki alıcılı seyir, Asya piyasalarının pozitif seyretmesini sağladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükseldi.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi, özellikle günün ikinci yarısında enerji hisselerinde yoğunlaşan alışlarla yüzde 0,93 değer kazanarak, günü 1.099,68 puandan tamamladı. Dün 7,4888'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4790 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ECB kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, ABD'de teknoloji hisselerinde artan oynaklık sonrası bir süre daha bu hisselerdeki hareketliliğin küresel ölçekte risk algısı üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran dönemi iş gücü istatistikleri
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
14.45 Avro bölgesi, ECB faiz kararı
15.30 Avro Bölgesi, Christine Lagarde'ın basın toplantısı
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
15.30 ABD, ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi
17.00 ABD, ağustos ayı toptan eşya stokları


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