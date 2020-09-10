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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 10 Eylül altın fiyatları

10.09.2020 - 09:33 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 10 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 468 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1950 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1946 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, AMB Başkanı Lagarde'ın bugün yapacağı basın açıklamasının altın üzerindeki etkisiyle ilgili "Lagarde’ın basın açıklamasının ardından eğer Euro’nun değerinde artışlar gündeme gelirse ons altın fiyatı önce 1.960 dolar ardından da 1.972 dolar seviyesine ivme kazanan sert b

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 468 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 468.17 lira, en yüksek ise 468.81 lira seviyesini görürken; saat 09.02 itibarıyla yüzde 0.01 oranında düşüşle 468.22 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 155 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1950 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.01 oranında düşüşle 1946 dolardan işlem gördü.

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ALTININ GÖZÜ LAGARDE’IN BASIN AÇIKLAMASINDA OLACAK
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Bugün küresel piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı toplantısında olacak. Gerekse politika faiz oranında gerekse Kovid-19 önlemleri paketi kapsamına ki genişleyici politikada herhangi bir değişiklik beklentisi yok iken asıl merakla beklenen şey Başkan Lagarde’ın basın açıklamasının içeriği olacak.

Basın açıklamasından gelecek haber akışları öncelikle Euro/dolar paritesine ardından da ons altın fiyatlarına etki edecektir beklentisi içerisindeyiz. Değerli Euro, Avrupa Birliği’nin (AB) ihracatına ve dolayısıyla AB ticaret dengesine olumsuz etki ettiğinden aslında Euro/dolar paritesinin 1.20 ve üzeri seviyeler AB’nin pek işine gelmiyor. Ancak piyasalarda alınan pozisyonlar yine de Euro lehine olduğundan bu durum Dolar Endeksini aşağıya iterek ons altın fiyatlarının da yukarı yönlü hareketini tetikliyor.

Güne 1.948 dolara yakın seyirde başlayan ons altının, toplantıya kadar olan saatlere kadar, eğer bir haber sızıntısı olmazsa, 1.948-1.950 dolar bandında hareket etmesini bekleriz. Lagarde’ın basın açıklamasının ardından eğer Euro’nun değerinde artışlar gündeme gelirse ons altın fiyatı önce 1.960 dolar ardından da 1.972 dolar seviyesine ivme kazanan sert bir yukarı hareket yapabilir. Geri çekilmelerde ise şu anda 1.943 dolar seviyesindeki destek seviyesi kırılırsa buradan devam edecek gerileme 1.920 dolar seviyesine kadar inebilir ancak bu seviyelerde fazla uzun süreli bir kalıcılık olmasını da beklemeyiz.

Gram altın için de bir süredir 462-463 TL seviyelerini önemli alım fırsatları olarak değerlendirmiştik. Nitekim dünkü hareketler sonrasında bugüne 469 TL’ye yakın seyirde başlayan gram altın, ons altın fiyatındaki yükseliş olasılığının gerçekleşmesi ve dolar/TL’deki yukarı yönlü baskının kuru 7.49 TL üzerine taşıması paralelinde 472 TL direncini zorlayabilir. Geri çekilmelerde 466 TL desteğinin altına inmediği müddetçe gram altında yükseliş potansiyeli sürekliliğini koruyacaktır.


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