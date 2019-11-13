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Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

13.11.2019 - 09:44 | Son Güncelleme :
Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında bugün başlayacak kamuya açık oturumlara odaklanırken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinden gelecek haberler takip edilecek.

ABD'de Başkan Trump'a yönelik eylülde başlayan azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar bugün başlıyor. Kamuya açık oturumlar kapsamında bugün ABD'nin 2006-2009 yıllarındaki Kiev Büyükelçisi William Taylor ve Dışişleri yetkilisi George Kent ifade verecek. Bugün başlayacak oturumlar kapsamında gelecek hafta sonuna kadar birçok ismin ifade vermesi bekleniyor.

Öte yandan, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum gelecek dönem Fed politikalarına ilişkin ipuçları açısından yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bugünkü yoğun gündem öncesi, dün New York borsasında sakin bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yatay seyrederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

Avrupa tarafında, açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin belirgin bir sinyal vermemesine karşın dün pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Avro/dolar paritesi, düşüş eğilimini dün de devam ettirerek, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10 sınırına kadar geriledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,65, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

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Bugün Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, Hong Kong'daki protesto gösterilerine ilişkin endişeler Hang Seng endeksinde değer kaybının yüzde 2'yi aşmasına neden oldu. Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 0,4 azalışla beklentilerin altında kalması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 artışla 103.972 puandan tamamlarken, 5,7791'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7680 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Trump ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç, 102.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı sanayi üretimi
16.30 ABD, ekim ayı TÜFE
19.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın sunumu


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