Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.77 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7640 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7818 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.15 itibarıyla 5.7742 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3603 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4234 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumda gelecek dönem Fed politikalarına ilişkin ipuçları aranmasının, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.7540 TL seviyesinin destek, 5.7955 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.04 yükselişle 98.19 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1012 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.59 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.23 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNE YATAY BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,07 artışla 104.049,94 seviyesine yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 77,58 puan ve yüzde 0,07 değer kazancıyla 104.049,94 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,13 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,43 ile sigorta oldu.

Dün açıklanan cari işlemler verisinin 2,5 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde fazla vermesi sonrası yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 103.972,36 puandan tamamladı.

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Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

ABD ve İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin de takip edileceğini bildiren analistler, BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

GRAM ALTIN 272 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 271,5 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışın etkisiyle yüzde 0,3 değer kazanarak, günü 271 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 271,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.820 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.462 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında bugün başlayacak kamuya açık oturumlar ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine dair gelişmelerin takip edileceğini kaydetti.

Bugün ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ve ardından düzenlenecek soru-cevap bölümünün de yatırımcıların odağında olacağını söyleyen analistler, söz konusu gelişmelerin piyasalarda risk iştahını görece düşürdüğünü ifade etti.

Analistler, yurt içinde ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 doların, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 130.200 seviyesinden işlem görüyor. Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 130.025 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan altında, 130.200 seviyesinde dengelendi. Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 130.350 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık soruşturmalar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Veri gündeminde ise ABD'de ve İngiltere'de enflasyon ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 131.000'in direnç, 128.000'in destek konumuna geldiğini kaydetti.

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