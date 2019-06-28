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Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı

28.06.2019 - 10:26
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, mayıs ayında 95,6 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 artarak 95,6 milyar dolara ulaştı. TCMB tarafından, Mayıs 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Resmi rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 95,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları yüzde 4 yükselerek 73,6 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise bir önceki aya göre değişmeyerek 20,5 milyar dolarda kaldı.

Vadesine bir yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) mayısta bir önceki aya göre net bazda yüzde 40,2 artarak 15,1 milyar dolar oldu. Bu tutarın 10,4 milyar doları anapara, 4,7 milyar doları faizlerden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülükler 19,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu tutarın 14,9 milyar dolarını bir ay vadeli yükümlülükler oluşturdu.

Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşan şarta bağlı döviz çıkışları ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 12,8 yükselerek 35,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 


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