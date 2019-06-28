‹ Önceki Haber Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı Sonraki Haber › Bitcoin fiyatları tutunma çabasında Bitcoin fiyatları tutunma çabasında

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker'dan uyarı

28.06.2019 - 09:44
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker'dan uyarı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker, “(ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkiler) Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, dünyanın iki büyük ekonomisine sahip olan ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin “zor” olduğunu belirterek, “Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor.” dedi.

Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nde basın toplantısı düzenledi.

##$HABER_1455881$##

AB’nin Çin ve ABD ile Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) ilişkin reform konusunda yakından çalıştığını anlatan Juncker, küresel ticarette denge kurmaya çalıştıklarını kaydetti.

Juncker, Çin ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin “zor” olduğunu vurgulayarak, “Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor. Hem ABD ve hem de Çinli yetkililerle yaptığım görüşmelerde bu tartışmalı meselenin oluşturduğu zararlı etkiye dikkatlerini çekiyordum.” ifadesini kullandı. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı Sonraki Haber › Bitcoin fiyatları tutunma çabasında Bitcoin fiyatları tutunma çabasında
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.254 Değişim: 0,71% Hacim : 4.036 Mio.TL Son veri saati : 16:33
Düşük 95.532 28.06.2019 Yüksek 96.372
Açılış: 95.821
5,7673 Değişim: -0,09%
Düşük 5,7487 28.06.2019 Yüksek 5,7862
Açılış: 5,7725
6,5664 Değişim: -0,10%
Düşük 6,5549 28.06.2019 Yüksek 6,5824
Açılış: 6,5728
261,29 Değişim: -0,16%
Düşük 260,88 28.06.2019 Yüksek 264,44
Açılış: 261,70
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.