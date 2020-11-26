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Merkez Bankası rezervleri yükseldi

26.11.2020 - 15:34
Merkez Bankası rezervleri yükseldi | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 736 milyon dolar artarak 85 milyar 87 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 20 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 337 milyon dolar artışla 43 milyar 711 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 13 Kasım'da 40 milyar 374 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 601 milyon dolar azalışla 41 milyar 977 milyon dolardan 41 milyar 376 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 736 milyon dolar artarak 82 milyar 351 milyon dolardan 85 milyar 87 milyon dolara ulaştı.


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