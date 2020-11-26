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Türk Eximbank'tan ICBC Turkey ile anlaşma

26.11.2020 - 15:23
Türk Eximbank'tan ICBC Turkey ile anlaşma | Ekonomi Haberleri

Türk Eximbank, ICBC Turkey ile 200 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank, ICBC Turkey Bank ile ihracatın finansmanına destek sağlamak üzere 200 milyon Euro tutarında 2 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamada, ICBC Turkey Bank aracılığıyla sağlanacak 200 milyon euro tutarındaki 2 yıl vadeli krediyle birlikte Türk Eximbank'ın, yılbaşından bu yana ihracatçıların hizmetine sunmak üzere 2.8 milyar dolar doları tutarında fon kaynağı sağladığı belirtildi.

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Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney söz konusu anlaşmaya ilişkin, "Bankalarımız arasındaki işbirliğinin, Türkiye ile Çin arasında hızla gelişen ticari ve ekonomik ilişkilerin de olumlu etkisiyle önümüzdeki dönemde daha da artmasını bekliyoruz” dedi.


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