Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya 4 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar lira verdi. İhaleye 4 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.
Etiketler
- Apple'dan şaşırtan indirim kararı: İşte fiyatı düşen tüm cihazlar
- İşte ek gelir sağlayacak 12 tavsiye
- Trump: Huawei ile iş yapılmasını istemiyorum
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN