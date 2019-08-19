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"Köklü değişikliklerin vereceği zararı engellemek zor"

19.08.2019 - 12:42 | Son Güncelleme :
"Köklü değişikliklerin vereceği zararı engellemek zor" | Ekonomi Haberleri

Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu Direktörü Fairbairn, "Köklü değişikliklerin vereceği zararı engellemek zor olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu (CBI) Direktörü Carolyn Fairbairn, parlamento üyesi Michael Gove ile tamamen aynı fikirde olduklarını, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılışının (Brexit) anlaşmasız olması durumuna karşı önlemler alınması ve bir geçiş dönemi olması gerektiğini ancak uzun vadeli köklü değişikliklerin vereceği hasarın önlenmesinin zor olduğunu söyledi.

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BBC'ye konuşan Fairbairn, hükümetten sızdırılan dosyaların etkisinin son derece ciddi olacağını belirtti ve Brexit anlaşmasının kurumsal sektörünün, 2016 yılındaki Brexit referandumundan bu yana, gündeminde olduğunu söyledi.


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