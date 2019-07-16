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Merkez Bankası repo ihalesini gerçekleştirdi

16.07.2019 - 12:08
Merkez Bankası repo ihalesini gerçekleştirdi | Piyasa Haberleri

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhaleye 12 milyar liralık teklif geldi.  İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti. 


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