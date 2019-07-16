O arabalarda fiyat 10 bin lira düştü | Genel Haberler

ABD'li elektrikli otomobil şirketi Tesla, Model 3'ün fiyatını düşürürken diğer otomobillerinin fiyatında artışa gitti.

ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla, fiyatlarını yeniden düzenleyerek Model 3 aracının fiyatını 2 bin dolara yakın (yaklaşık 10 bin lira) düşürdü, yüksek kaliteli araçların fiyatlarını ise arttırdı.



Şirketin resmi internet sitesine göre, Model X ve Model S araçlarının fiyatları sırasıyla 4 bin dolar ve 5 bin dolar yükselirken, söz konusu değişimlerin Tesla'nın Standart Menzil (Standard Range) serisindeki Model 3, Model S ve Model X araçlarının üretimine son verilmesi sebebiyle yapıldığı belirtildi.



Tesla, yılın ikinci çeyreğinde rekor düzeylerde teslimat yaparken, gelecek çeyrekte mevcut rakamları aşmayı hedeflediği öne sürüldü.