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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

16.11.2020 - 13:26
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 14 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhaleye, 35 milyar 375 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 14,98, 14,99 ve 15,01 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 16,06, 16,07 ve 16,10 seviyesinde gerçekleşti.


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