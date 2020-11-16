Bitcoin 16 bin dolar seviyesinde tutundu | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.04 artışla 16,077.04 dolara yükselerek, 16,000 dolarlık direnç noktasının üzerinde tutunurken, haftalık kazanımı da yüzde 4.49 düzeyindeydi. Bitcoin’in piyasa hacmi de, 16,440 doları gördüğü Cuma günü 300 milyar doların üzerine yükseldikten sonra, yeni haftanın ilk gününde 298.04 milyar dolara çekildi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 61’inin değeri düşerken, ilk 10 birimden 8 tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para birimlerinde toparlanmanın etkisiyle Cuma günü 463.83 milyar dolara ulaşan toplam piyasa hacmi de, hafta sonunda gelen satışlarla 10 milyar dolar dolayında düşüşle 458.79 milyar dolara çekilse de, 450 milyar doların üzerinde tutundu.

Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, geçen hafta yükseldiği 120 milyar dolar sınırından, yeni haftanın başında 97.95 dolar ile 100 milyar doların altına geriledi.

Toplam 7,676 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,954 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.9’unu Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.04 artışla 16,077.04 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.34 düşüşle 450.92 dolar,

3.Tether yüzde 0.05 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 1.06 düşüşle 0.26 dolar,

5.Chainlink yüzde 1.31 düşüşle 12.21 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 2.82 düşüşle 245.46 dolar,

7.Litecoin yüzde 5.49 artışla 66.16 dolar,

8.Binance Coin yüzde 0.63 düşüşle 27.69 dolar,

9.Polkadot yüzde 0.47 düşüşle 4.40 dolar,

10.Cardano yüzde 2.11 düşüşle 0.10 dolardan işlem görüyordu.

Paribu’nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, ABD’deki üç büyük düzenleyici kuruluşun kripto para birimleriyle ilgili yaklaşımları şöyle sıralandı:

"Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)

SEC tüm kripto para birimiyle ilgili varlıkları (tokenlar ve kripto para birimleri) ve bağlantılı altyapıyı (ICO, borsalar vb.) iki kategoriye ayırır. Bu da, bir varlık, bir menkul kıymeti ya temsil eder ya da temsil etmez demektir. Temsil etmiyorsa o zaman o varlık SEC'in odağı dışında kalır.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC)

CFTC kripto para birimlerini emtia olarak görür. ABD Yasasında (USC 1a/9) emtia, sıralanan birçok şeyle beraber şimdi veya gelecekte ticareti yapılmak üzere vadeli teslimat sözleşmelerinde olan tüm hizmetler, haklar ve menfaatler olarak yer alır. Emtianın tanımı çok geniştir. Bu tanım Bitcoin ve diğer sanal para birimlerini kapsar ve bu varlıklar emtialar olarak tanımlanmışlardır. Kripto bir varlık işe bir menkul kıymet olarak başlamış olsa bile gelecekte emtiaya dönüşebilir. Bu bağlamda her kripto para birimi vadeli sözleşmesi (futures) CFTC tarafından onaylanmak zorundadır ve bunu izleyen regülasyona tabidir.

ABD Gelir İdaresi (IRS)

IRS, ABD federal vergi yasalarını yönetir ve uygular. Vergi açısından IRS kripto varlıkları eşya olarak görür ve onlarla bağlantılı her operasyon sermaye kazancı vergisi yönünden dikkate alınmalıdır. IRS sanal para birimini bir değiş/tokuş aracı, bir hesap birimi ve/veya bir değer deposu gibi iş gören değerin dijital temsilcisi olarak tanımlar. Bazı ortamlarda gerçek bir para birimi gibi çalışır ABD'nin veya başka bir ülkenin yasal geçerli parası olarak belirlenmiş kağıt ve madeni para gibi, tedavüldedir ve ihraççı ülkede alışılagelmiş şekilde bir değiş tokuş aracı olarak kabul edilir ve kullanılır. Fakat herhangi bir yargı alanında yasal geçerlilik durumu yoktur. Mal ve hizmet ödemesinde kullanılabilir veya yatırım olarak tutulabilir. Gerçek bir para birimine eşdeğer bir değeri olan veya gerçek paranın yerine geçen bir sanal para birimi, dönüştürülebilir sanal para birimi olarak anılır. Bitcoin dönüştürülebilir sanal para birimine bir örnektir. Bitcoinin kullanıcılar arasında dijital olarak alım-satımı yapılabilir ve ABD Doları, Euro ve diğer gerçek veya sanal para birimleriyle satın alınabilir veya bunlarla değiş tokuşu yapılabilir.

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