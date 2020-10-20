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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

20.10.2020 - 12:24
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 17 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhaleye, 37 milyar 390 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 13,28, 13,29 ve 13,31 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 14,13, 14,14 ve 14,16 seviyesinde gerçekleşti.

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