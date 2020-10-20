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BDDK'dan altın hesaplarıyla ilgili taslak

20.10.2020 - 12:12
BDDK'dan altın hesaplarıyla ilgili taslak | Ekonomi Haberleri

BDDK, bankaların müşterilerden aldıkları altın veya altın mevduatları için taslak metinle milyem değerleri belirledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar,  müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınlar için milyem değerleri belirlediği bir taslak hazırladı.

BDDK'nın "Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Taslağı" internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin  altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları  fiziki altınları, asgari olarak aşağıdaki tabloda yer verilen milyem değerleri üzerinden değerleyecekler:

 

 

 

 


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