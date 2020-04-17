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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

17.04.2020 - 12:57
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira verdi. İhaleye 5 milyar 180 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.


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