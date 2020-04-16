Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 25 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi. İhaleye 39 milyar liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,22 seviyesinde gerçekleşti.

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