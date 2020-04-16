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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi düştü

16.04.2020 - 14:14
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi düştü | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nde şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubat ayında önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşerken, 2019'un şubat ayı ile kıyaslandığında yüzde 1,9 gerileme kaydetti.

AB'de ise sanayi üretimi, şubatta ocak ayına kıyasla değişmezken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 1,3 azaldı. Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 8,7 ile Estonya, yüzde 3,7 ile Danimarka ve yüzde 3,1 ile Letonya’da gerçekleşti.

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En fazla düşüş ise yüzde 3,7 ile Yunanistan, yüzde 2,8 ile Portekiz ve yüzde 2,6 ile Malta'da ölçüldü. Söz konusu veriler, AB ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayını kapsamıyor.


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