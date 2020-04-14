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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

14.04.2020 - 13:21 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 15 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 14 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhaleye 30 milyar 430 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.


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