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THY dış hat seferlerini iptal etti

14.04.2020 - 12:55
THY dış hat seferlerini iptal etti | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları (THY), tüm dış hat uçuşların 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulduğunu bildirdi.

Türk Hava Yolları 20 Mayıs 2020 tarihine kadar dış hat seferlerini iptal etti. THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, iç hat uçuşlarının daha önce alınan kararda olduğu gibi 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi  otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız  önlemler doğrultusunda Tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."


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